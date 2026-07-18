Ночная работа ПВО: в Волгоградской области перехвачены украинские БПЛА

Атака стала одной из самых масштабных за последнее время. Так, утром 17 июля сообщалось о ликвидации 105 дронов, 16 июля, по данным МР РФ, было перехвачено 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об отмене беспилотной опасности в Волгоградской области пока не сообщали.