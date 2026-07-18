Ночная работа ПВО: в Волгоградской области перехвачены украинские БПЛА

Минувшая ночь выдалась напряженной для российских систем противовоздушной обороны. По данным Минобороны РФ, с 20:00 17 июля до утра дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотных летательных аппаратов. Беспилотная опасность была объявлена сразу в нескольких регионах, включая Волгоградскую область.
В министерстве уточнили, что массированная атака была направлена на объекты на территории страны. Кроме волгоградского региона, беспилотники фиксировались в небе над Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Калужской и другими областями.
Атака стала одной из самых масштабных за последнее время. Так, утром 17 июля сообщалось о ликвидации 105 дронов, 16 июля, по данным МР РФ, было перехвачено 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об отмене беспилотной опасности в Волгоградской области пока не сообщали.
Также в министерстве подтвердили, что ВС РФ ночью 18 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по портам «Одесса» и «Черноморск». В первом поражены объекты инфраструктуры, которая используется для разгрузки ГСМ и резервуары с горючим. Во втором — контейнеровоз, разгружающий боеприпасы.
«В районе острова Змеиный поражён сухогруз, в районе населённого пункта Рыбаковка в 14 км от Очакова — пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса “Нептун-2”.
Ранее vlg.aif.ru рассказал о других новостях минувшей ночи и событиях 18 июля.