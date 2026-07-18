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Операторы БПЛА «Востока» сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области военные из группировки «Восток» пресекли попытку украинских сил провести контратаку. По данным Министерства обороны РФ, действия противника были заблаговременно вскрыты с помощью беспилотной разведки.

В Запорожской области военные из группировки «Восток» пресекли попытку украинских сил провести контратаку. По данным Министерства обороны РФ, действия противника были заблаговременно вскрыты с помощью беспилотной разведки.

Расчеты БПЛА зафиксировали перемещение небольших штурмовых отрядов ВСУ, которые пытались скрытно выдвинуться к российским позициям, маскируясь в лесных массивах и рельефных складках местности. Координаты целей оперативно передали ударным дронам.

Экипажи беспилотников нанесли точечные удары по группам противника как на этапе их движения, так и во время остановок для укрытия. В результате огневого поражения ликвидировано несколько штурмовых подразделений и свыше 20 украинских военнослужащих.

Уничтожение наступающих сил сорвало запланированную контратаку ВСУ на этом участке фронта. Противник не смог продвинуться к линии боевого соприкосновения и был вынужден отказаться от дальнейших активных действий в данном районе.

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