В Запорожской области военные из группировки «Восток» пресекли попытку украинских сил провести контратаку. По данным Министерства обороны РФ, действия противника были заблаговременно вскрыты с помощью беспилотной разведки.
Расчеты БПЛА зафиксировали перемещение небольших штурмовых отрядов ВСУ, которые пытались скрытно выдвинуться к российским позициям, маскируясь в лесных массивах и рельефных складках местности. Координаты целей оперативно передали ударным дронам.
Экипажи беспилотников нанесли точечные удары по группам противника как на этапе их движения, так и во время остановок для укрытия. В результате огневого поражения ликвидировано несколько штурмовых подразделений и свыше 20 украинских военнослужащих.
Уничтожение наступающих сил сорвало запланированную контратаку ВСУ на этом участке фронта. Противник не смог продвинуться к линии боевого соприкосновения и был вынужден отказаться от дальнейших активных действий в данном районе.
Унизили НАТО одним ударом: в Китае восхитились действиями ВС РФ.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.