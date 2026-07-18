В Котовске при ударе дронов по складу погибли семь человек, пострадали 25

Беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали ранены 24 человека. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 379 украинских БПЛА. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».