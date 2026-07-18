Кук: авиасообщение РФ и США могут возобновить при согласии Трампа

Кроме того, важным условием возобновления авиасообщения между странами является завершение конфликта на Украине. В настоящий момент американские перевозчики опасаются за безопасность полетов, добавил чиновник. Напомним, инициатива о приостановке авиасообщения исходила от американской стороны. Между тем, «Аэрофлот» еще год назад заявлял, что готов к возобновлению рейсов между странами.