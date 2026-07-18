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Кук: авиасообщение РФ и США могут возобновить при согласии Трампа

Американский чиновник заявил, что восстановление прямых рейсов между Россией и Америкой возможно при соблюдении двух условий.

Источник: Комсомольская правда

Американский политик Родни Мимс Кук-младший, возглавлявший делегацию США на ПМЭФ, допустил возврат к практике прямых авиаперелетов между Россией и Америкой. Он готов взять на себя проведение переговоров об этом, пишет ТАСС.

Между тем, Кук оговорился, что это станет возможным только, если соответствующее разрешение даст лидер США Дональд Трамп. Он отметил, что уже прорабатывал возможность организации рейсов одной из крупных американских авиакомпаний по маршруту Нью-Йорк — Москва, но окончательное слово остается за президентом США.

Кроме того, важным условием возобновления авиасообщения между странами является завершение конфликта на Украине. В настоящий момент американские перевозчики опасаются за безопасность полетов, добавил чиновник. Напомним, инициатива о приостановке авиасообщения исходила от американской стороны. Между тем, «Аэрофлот» еще год назад заявлял, что готов к возобновлению рейсов между странами.

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