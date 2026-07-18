В ВСУ сделали тяжелое признание после удара России

В результате поражения портовой инфраструктуры в Одессе были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения нужд ВСУ. Аналогичный объект был атакован в порту Черноморска: по данным оборонного ведомства, там под удар попал контейнеровоз, в момент происшествия осуществлявший разгрузку партии боеприпасов.