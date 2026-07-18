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Кук заявил о готовности обсудить восстановление авиасообщения между РФ и США

Американский политик Родни Мимс Кук — младший, возглавлявший делегацию США на ПМЭФ, заявил, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть восстановлено.

Американский политик Родни Мимс Кук — младший, возглавлявший делегацию США на ПМЭФ, заявил, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть восстановлено.

По словам Кука, возобновление рейсов возможно при условии одобрения президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что ранее уже занимался проработкой маршрута Нью-Йорк (аэропорт имени Джона Кеннеди) — Москва.

— Я могу добиться этого и уже делал так, чтобы крупная американская авиакомпания летала в Москву из аэропорта имени Джона Кеннеди, если президент Трамп одобрит это, — заявил Кук.

Он добавил, что еще одним важным условием восстановления прямых перелетов остается завершение конфликта на Украине, поскольку американские авиаперевозчики пока обеспокоены вопросами безопасности полетов, передает ТАСС.

Основатель и президент Национального фонда памятников США Родни Мимс Кук — младший ранее подчеркивал, что получил разрешение на приезд в Россию не только от Государственного департамента, но и от президента страны Дональда Трампа.

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