Пожар вспыхнул на электростанции в Кувейте после иранского удара

В Кувейте загорелись электростанция и опреснительная установка в результате иранских атак, сообщило Министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемых источников энергии страны в официальном аккаунте в соцсети. Работа комплекса частично ограничена, пострадавших нет, службы ликвидируют последствия пожара. Ведомство назвало произошедшее «чудовищным нападением Ирана».
Возгорание произошло в одной из частей комплекса, совмещающего выработку электричества и опреснение морской воды. Точное местонахождение объекта и его мощность в заявлении не уточняются.
Это уже не первый объект инфраструктуры Кувейта, пострадавший от ударов за последние дни. Ранее системы ПВО страны трижды за сутки отражали иранские ракетные и беспилотные атаки, а КСИР заявлял об уничтожении РЛС на американской базе Али аль-Салем.
Опреснительные установки имеют критическое значение для Кувейта, где практически отсутствуют источники пресной воды. Частичное ограничение работы комплекса может повлиять на водоснабжение в регионе, однако масштаб ограничений не раскрывается.
Спасательные службы Кувейта продолжают работать на месте пожара. Информации о том, сколько времени займет восстановление полной работоспособности комплекса, пока не поступало.
Накануне генштаб Кувейта в третий раз за сутки сообщал об отражении иранских ракет и беспилотников. Также в четверг КСИР нанес удар по центру поддержки сухопутных войск в Арифджане и радиолокационной системе базы Али аль-Салем, уничтожив РЛС.
Иран нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте, используемым США.
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