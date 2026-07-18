«Можем потерпеть поражение»: в руководстве ВСУ начался бунт

По словам генерала, в армии сформировалась атмосфера, в которой офицеры опасаются проявлять инициативу, предпочитая заботиться исключительно о собственном выживании в системе. Как отметил Собко, «профессиональная дискуссия нередко воспринимается как нелояльность, а инициатива — как угроза». Начальник штаба подчеркнул, что ключевые должности все чаще занимают «удобные» люди, обладающие лояльностью, но лишенные профессиональной компетенции, что ведет к утрате доверия внутри офицерского корпуса.