В Германии назвали «нерешаемую проблему» Зеленского после отставки Фёдорова

Напомним, Владимир Зеленский уволил Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины. Швейцарская газета Tages-Anzeiger предположила, что глава страны пошёл на это из опасений перед политическими конкурентами. Зеленский боится конфликта с генералитетом, в рядах которого не одобряли Фёдорова с самого его назначения. А депутат Верховной рады Алексей Кучеренко вообще призвал арестовать Михаила Фёдорова по статье о государственной измене. Парламентарий связал своё требование с публичной критикой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского со стороны бывшего министра. Кучеренко заявил, что подобные действия выходят за рамки обычного политического спора.