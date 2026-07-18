Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия ограничила полёты над Финским заливом на высоте ниже 18 км

Финляндия ввела временные ограничения на полёты в восточной части Финского залива. Об этом сообщили источник в авиадиспетчерских службах ЕС.

Источник: Life.ru

Запрет действовал до 9:00 по Москве на высоте ниже 18 км, причины не назывались.

Утром 18 июля Росавиация также ограничила работу аэропорта Пулково — рейсы выполняются по согласованию с властями для безопасности. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейсов у перевозчиков, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Финляндия, Польша и Прибалтика активно наращивают военный потенциал. Они готовятся к возможному конфликту с Россией, не полагаясь на помощь США. Страны восточного фланга НАТО спешно возводят укрепления, наращивают резервы, приобретают танки, беспилотники и противопехотные мины.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Международный аэропорт Пулково: главные воздушные ворота Санкт-Петербурга
Пулково — крупнейший аэропорт Северо-Запада России и один из самых загруженных авиаузлов страны. Воздушная гавань обслуживает внутренние и международные рейсы, связывая Санкт-Петербург с десятками российских и зарубежных городов. В материале рассказываем, где находится Пулково, как до него добраться и чем примечателен аэропорт.
Читать дальше