Трансляция заседания СБ ООН по преступлениям Киева прервалась на полчаса

Мероприятие проводилось по «формуле Арриа» по запросу российской стороны. Дипломат подчеркнула, что перед началом все сервисы в зале были проверены, однако вскоре всё, кроме перевода, отключилось.
Вещание на сайте организации отсутствовало порядка 25−30 минут. Евстигнеева охарактеризовала произошедшее как неблагоприятное развитие событий, граничащее с саботажем против правды.
По её словам, инцидент был напрямую связан с попыткой заглушить обсуждение вопроса об использовании русского языка и совершаемых на Украине преступлениях. Несмотря на отсутствие трансляции, заседание решили не прерывать и довели его до конца.
Напомним, 17 июля в нью-йоркской штаб-квартире ООН по российской инициативе прошло неформальное заседание Совета Безопасности по «формуле Арриа». Встреча была посвящена обвинениям Москвы в адрес украинского руководства и прошла под заголовком «Власть террора: преступления на Украине и за её пределами».
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