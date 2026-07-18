Ясный посыл всем «ждунам»: глава Крыма поблагодарил силовиков за задержание работавших на СБУ агентов

Силовики пресекли деятельность двух жительниц полуострова, работавших на врага. Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу по обеспечению безопасности.
— Каждое такое задержание — это вклад в обеспечение безопасности крымчан. И очередной ясный посыл всем «ждунам»: уйти от ответственности не удастся, — подчеркнул Аксенов.
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