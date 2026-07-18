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Ясный посыл всем «ждунам»: глава Крыма поблагодарил силовиков за задержание работавших на СБУ агентов

Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание двух агентов, работавших на СБУ.

Источник: канал главы Крыма Сергея Аксенова в МАХ

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание работавших на службы Украины предателей.

Силовики пресекли деятельность двух жительниц полуострова, работавших на врага. Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу по обеспечению безопасности.

— Каждое такое задержание — это вклад в обеспечение безопасности крымчан. И очередной ясный посыл всем «ждунам»: уйти от ответственности не удастся, — подчеркнул Аксенов.

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