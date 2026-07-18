Элитные подразделения Ирана атаковали авиабазу США в Иордании

Как передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление иранских военных, «[Силы КСИР] нанесли сокрушительный одновременный ракетно-беспилотный удар по укрытиям истребителей и американской авиабазе в Аль-Азраке, Иордания».
В КСИР сообщили, что в ходе атаки были уничтожены два истребителя и три самолета. Кроме того, ряду других воздушных судов был причинен серьезный ущерб.
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