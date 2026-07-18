Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Элитные подразделения Ирана атаковали авиабазу США в Иордании

Корпус стражей исламской революции осуществил атаку на американскую авиабазу Аль-Азрак в Иордании.

Источник: Reuters

Элитные подразделения Вооруженных сил Ирана, Корпус стражей исламской революции (КСИР), осуществили атаку на американскую авиабазу Аль-Азрак, расположенную на территории Иордании.

Как передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление иранских военных, «[Силы КСИР] нанесли сокрушительный одновременный ракетно-беспилотный удар по укрытиям истребителей и американской авиабазе в Аль-Азраке, Иордания».

В КСИР сообщили, что в ходе атаки были уничтожены два истребителя и три самолета. Кроме того, ряду других воздушных судов был причинен серьезный ущерб.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше