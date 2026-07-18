Минобороны РФ сообщило об ударах по портам Одессы и Черноморска и судам ВСУ

Российские военные нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые, по данным Минобороны России, использовались в интересах ВСУ. В ведомстве заявили о поражении объектов разгрузки горюче-смазочных материалов в Одессе, контейнеровоза с боеприпасами в Черноморске и сухогруза у острова Змеиный. Кроме того, под Очаковом уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун-2». ВС РФ наносят удары по портовой инфраструктуре Украины каждый день с 11 июля. Что о них известно — в материале «Газеты.Ru».