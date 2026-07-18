Новый аким Атырауской области впервые обратился к жителям

Выражаю искреннюю благодарность президенту за оказанное доверие возглавить стратегически важный регион и заверяю, что приложу все силы и знания для выполнения возложенных на меня задач. Атырауская область — моя родная земля, где я родился и вырос, где жили и трудились мои родители. Поэтому судьба региона волнует меня не только как его руководителя, но и как человека, искренне любящего свою малую родину.