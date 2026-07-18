Кадыров призвал открыть огонь по государствам НАТО, предоставляющим Киеву оружие

«Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам… Пора открыть огонь, и делов-то!», — написал Кадыров.
Кадыров отметил, что Россия не будет пассивно наблюдать за происходящим. По его мнению, настало время не просто объяснять ситуацию доступным языком, а «взять и вдолбить все это в их мерзкие натовские глотки».
«Как только почувствуют запах тротила, как только услышат рокот Калашникова и лязг Т-90, сразу все поймут и придут к истине», — добавил глава Чечни.
Он также заявил, что страны НАТО воспринимают только язык силы. Как только Россия, по его словам, «отпустит тормоза боевой машины», западные лидеры выстроятся в очередь для выражения извинений.
«Земля всегда пылала под ногами врагов России, будет плавить она их и дальше, Владимир Владимирович (Путин)! Вы только поставьте задачу, а остальное мы сделаем», — резюмировал Кадыров.