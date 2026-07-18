Контроль за уборочной и новые кадры: Лукашенко заслушал доклад Крутого

В планах главы государства — провести совещание о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов с участием Беларуси за границей. Речь идет о развитии договоренностей, достигнутых на высшем уровне с ключевыми партнерами в Азии и Африке, в том числе по итогам недавней комплексной командировки Александра Лукашенко.