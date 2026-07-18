Контроль за уборочной и новые кадры: Лукашенко заслушал доклад Крутого

«Президенту доложено о графике мероприятий на предстоящую неделю. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов», — сообщает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».
Уборка урожая.
В частности, на будущей неделе запланировано селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. В этом году урожай ожидается высокий, однако большая его часть пока находится на полях.
«Его нужно своевременно убрать и, что немаловажно, — сохранить», — говорится в сообщении по итогам доклада. Президент поручил обеспечить слаженную работу зерносушильных комплексов с учетом погодных условий.
Кроме того, Александр Лукашенко потребовал не снижать темпы заготовки травяных кормов и полностью обеспечить кампанию топливом. Хотя проблем с горючим нет, специальная рабочая группа выявила случаи воровства топлива.
«Указано на недопустимость подобных фактов, особенно на фоне дефицита топливных ресурсов в регионе и мире», — отмечает «Пул Первого».
Инвестпроекты за рубежом.
В планах главы государства — провести совещание о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов с участием Беларуси за границей. Речь идет о развитии договоренностей, достигнутых на высшем уровне с ключевыми партнерами в Азии и Африке, в том числе по итогам недавней комплексной командировки Александра Лукашенко.
Глава государства отметил, что динамика ряда намеченных проектов пока оставляет желать лучшего. Эти инициативы необходимы, чтобы закрепиться на новых рынках и расширить экономическое присутствие страны.
Кадровые решения: акцент на районы.
В сфере кадровой политики основной упор будет сделан на местную вертикаль власти. Во время доклада обсуждались кандидатуры, которые вносятся на рассмотрение президента.
Александр Лукашенко подтвердил курс на перенос управленческого давления вниз — на уровень председателей райисполкомов. Это связано с мерами по повышению их роли и расширению полномочий в развитии территорий.
Поездки в регионы.
Дмитрий Крутой доложил о формировании протокола поручений по итогам рабочих поездок президента в Шкловский и Оршанский районы. Одна из ключевых тем, которая войдет в документ, — известкование почв.
«По степени важности глава государства считает данный проект сопоставимым с задачами по мелиорации», — сообщает «Пул Первого».
В протоколе также будут отражены вопросы, касающиеся реализации договоренностей о сотрудничестве с Узбекистаном.
В ближайшее время Александр Лукашенко планирует посетить Брестскую и Гомельскую области. В ходе поездок он намерен ознакомиться с реализацией инновационных проектов, развитием фермерских хозяйств, а также оценить работу полностью отечественного пресс-подборщика.