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Контроль за уборочной и новые кадры: Лукашенко заслушал доклад Крутого

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко заслушал доклад главы своей администрации Дмитрия Крутого о планах работы на предстоящую неделю и поездках в регионы.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

«Президенту доложено о графике мероприятий на предстоящую неделю. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов», — сообщает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Уборка урожая.

В частности, на будущей неделе запланировано селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. В этом году урожай ожидается высокий, однако большая его часть пока находится на полях.

«Его нужно своевременно убрать и, что немаловажно, — сохранить», — говорится в сообщении по итогам доклада. Президент поручил обеспечить слаженную работу зерносушильных комплексов с учетом погодных условий.

Кроме того, Александр Лукашенко потребовал не снижать темпы заготовки травяных кормов и полностью обеспечить кампанию топливом. Хотя проблем с горючим нет, специальная рабочая группа выявила случаи воровства топлива.

«Указано на недопустимость подобных фактов, особенно на фоне дефицита топливных ресурсов в регионе и мире», — отмечает «Пул Первого».

Инвестпроекты за рубежом.

В планах главы государства — провести совещание о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов с участием Беларуси за границей. Речь идет о развитии договоренностей, достигнутых на высшем уровне с ключевыми партнерами в Азии и Африке, в том числе по итогам недавней комплексной командировки Александра Лукашенко.

Глава государства отметил, что динамика ряда намеченных проектов пока оставляет желать лучшего. Эти инициативы необходимы, чтобы закрепиться на новых рынках и расширить экономическое присутствие страны.

Кадровые решения: акцент на районы.

В сфере кадровой политики основной упор будет сделан на местную вертикаль власти. Во время доклада обсуждались кандидатуры, которые вносятся на рассмотрение президента.

Александр Лукашенко подтвердил курс на перенос управленческого давления вниз — на уровень председателей райисполкомов. Это связано с мерами по повышению их роли и расширению полномочий в развитии территорий.

Поездки в регионы.

Дмитрий Крутой доложил о формировании протокола поручений по итогам рабочих поездок президента в Шкловский и Оршанский районы. Одна из ключевых тем, которая войдет в документ, — известкование почв.

«По степени важности глава государства считает данный проект сопоставимым с задачами по мелиорации», — сообщает «Пул Первого».

В протоколе также будут отражены вопросы, касающиеся реализации договоренностей о сотрудничестве с Узбекистаном.

В ближайшее время Александр Лукашенко планирует посетить Брестскую и Гомельскую области. В ходе поездок он намерен ознакомиться с реализацией инновационных проектов, развитием фермерских хозяйств, а также оценить работу полностью отечественного пресс-подборщика.

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