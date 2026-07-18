В Волгограде пополнился список кандидатов на участие в выборах в Госдуму

Список кандидатов, желающих принять участие в выборах в Госдуму, пополнился новыми именами.
Накануне облизбирком опубликовал информацию о том, что своих претендентов назвала «Партия пенсионеров». Ранее выдвиженцев обозначили КПРФ, ЛДПР, «Едина Россия» и «Справедливая Россия».
На сегодняшний день по Волгоградскому одномандатному избирательному округу № 85 намерены избираться:
Николай Николаев (ЕР);
Андрей Шевченко (КПРФ);
Владислав Никоненко (ЛДПР);
Игорь Суровикин (ПП);
Александр Пугачёв (СР).
По Волжскому одномандатному избирательному округу № 87:
Виталий Лихачёв (ЕР);
Денис Усков (КПРФ);
Валерий Долгов (ЛДПР);
Дмитрий Игнатов (ПП);
Виталий Кравцов (СР).
По Михайловскому одномандатному избирательному округу № 86.
Андрей Гимбатов (ЕР);
Валерий Могильный (КПРФ);
Алексей Кононенко (ЛДПР);
Евгений Кареликов (ПП);
Виталий Баранов (СР).
Ранее стали известны соперники единоросса Алексея Волоцкова за место в облдуму в Волгограде.