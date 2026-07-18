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В Волгограде пополнился список кандидатов на участие в выборах в Госдуму

Выдвиженцев обозначили КПРФ, ЛДПР, «Едина Россия», «Партия пенсионеров» и «Справедливая Россия».

Список кандидатов, желающих принять участие в выборах в Госдуму, пополнился новыми именами.

Накануне облизбирком опубликовал информацию о том, что своих претендентов назвала «Партия пенсионеров». Ранее выдвиженцев обозначили КПРФ, ЛДПР, «Едина Россия» и «Справедливая Россия».

На сегодняшний день по Волгоградскому одномандатному избирательному округу № 85 намерены избираться:

Николай Николаев (ЕР);

Андрей Шевченко (КПРФ);

Владислав Никоненко (ЛДПР);

Игорь Суровикин (ПП);

Александр Пугачёв (СР).

По Волжскому одномандатному избирательному округу № 87:

Виталий Лихачёв (ЕР);

Денис Усков (КПРФ);

Валерий Долгов (ЛДПР);

Дмитрий Игнатов (ПП);

Виталий Кравцов (СР).

По Михайловскому одномандатному избирательному округу № 86.

Андрей Гимбатов (ЕР);

Валерий Могильный (КПРФ);

Алексей Кононенко (ЛДПР);

Евгений Кареликов (ПП);

Виталий Баранов (СР).

Ранее стали известны соперники единоросса Алексея Волоцкова за место в облдуму в Волгограде.

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