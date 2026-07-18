В Эстонии «без всякой огласки» демонтировали еще один памятник советским солдатам

«По поступившей в посольство информации, в деревне Йыгевесте Валгаского уезда эстонские власти демонтировали памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Дальнейшая судьба монумента, который вплоть до конца 2024 года числился в Эстонском регистре памятников старины, неизвестна», — уточнили в дипмиссии, подчеркнув, что о постыдном характере этого поступка лучше всего говорит факт сноса памятника «без всякой огласки».