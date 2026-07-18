«Горячий хайп для беглых»: Крутой о теме трудовых мигрантов в Беларуси

Глава Администрации подчеркнул, что в Беларуси на протяжении многих лет действует отлаженный механизм пребывания трудовых мигрантов. Недавно правительством по решению президента было принято обновленное постановление, которое учитывает весь накопленный опыт профильных ведомств — от МИД и МВД до региональных властей.