«Горячий хайп для беглых»: Крутой о теме трудовых мигрантов в Беларуси

«Естественно, это какой-то горячий хайп для нашей беглой оппозиции. Точно такой же, как был с Пакистаном», — приводит слова главы президентской Администрации агентство БелТА.
Как работает система.
Глава Администрации подчеркнул, что в Беларуси на протяжении многих лет действует отлаженный механизм пребывания трудовых мигрантов. Недавно правительством по решению президента было принято обновленное постановление, которое учитывает весь накопленный опыт профильных ведомств — от МИД и МВД до региональных властей.
«Ситуация и схема абсолютно понятна», — отметил Крутой.
Основой системы служит заявка руководителя организации, нуждающейся в кадрах. Такие заявки формируются на основании реальных потребностей производства. В процессе участвуют кадровые агентства как в Беларуси, так и в родных странах мигрантов.
Важнейший этап — фильтрация кандидатов через белорусские посольства, которые проверяют списки по соответствующим базам данных. В первую очередь оценивается благонадежность потенциальных работников и отсутствие у них правонарушений.
Трудовой договор и жилищные условия.
После прибытия в Беларусь мигранты заключают трудовой договор с руководителем, подавшим заявку. В документе четко прописываются все условия работы — от заработной платы и выработки до системы премирования, рассказал глава Администрации.
Особое внимание уделяется жилищным условиям. Для размещения мигрантов используются различные формы найма: гостиницы, общежития, арендное жилье и даже вновь построенные дома. Как подчеркнул Дмитрий Крутой, условия проживания для трудовых мигрантов такие же, как и для белорусских граждан.
«Если это пустующие дома, и они в рамках районов попадают в соответствующую базу, то выделяются ресурсы и эти дома приводятся в порядок», — пояснил он.
Отсутствие дискриминации.
Если трудовые мигранты приезжают семьями, государство обеспечивает социализацию всех членов семьи: супругам предоставляется работа, а детям — возможность посещать школы и детские сады.
«Никакой дискриминации здесь нет. Абсолютно понятная и четкая система, которая работает много лет», — резюмировал Крутой.