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Лукашенко скоро поедет в командировку — уже известны маршрут и причина

Администрация президента анонсировала новые командировки Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко скоро поедет в командировку, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, во 18 июля во время доклада главы Администрации президента Дмитрия Крутого было сказано о подготовке дальнейшей работы белорусского лидера в регионах.

— Предполагается, что в скором времени глава государства посетит Брестскую и Гомельскую области, — анонсировал телеграм-канал «Пул Первого».

При этом сказали, что во время рабочих командировок в области президент Беларуси планирует ознакомиться с реализацией инновационных проектов, развитием фермерских хозяйств, а также оценит работу полностью белорусского пресс-подборщика.

К слову, 18 июля Александр Лукашенко также принял с докладом главу одной из областей, куда вскоре отправится в командировку. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик рассказал о социально-экономическом развитии Брестчины за полугодие и о приросте к уровню прошлого года по всем направлениям экономики. Темп роста валового регионального продукта составил 103%.

При этом центральной темой доклада стала уборочная кампания и, в целом, ситуация в сельском хозяйстве. В области завершили уборку озимого ячменя и приступили к уборке озимого рапса, аграрии планируют выйти на 2,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых по итогам сезона.

Отдельно обсуждалось сервисное обслуживание и создание необходимых условий для ремонта сельхозтехники. За ближайшие 1,5 года в регионе планируют привести в порядок все райагросервисы.

Также Пархомчик рассказал Лукашенко о производстве белорусского пресс-подборщика. В ближайшие дни будет должен быть получен последний вариант опытного образца, который выпустил «Бобруйскагромаш», и уже к концу июля его работу продемонстрируют президенту.

В завершение говорили о ситуации в промышленности, где темп роста год к году составил 105,5%. Результата достигли не только за счет ведущих предприятий области, но и благодаря частным компаниям.

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