Лукашенко скоро поедет в командировку — уже известны маршрут и причина

К слову, 18 июля Александр Лукашенко также принял с докладом главу одной из областей, куда вскоре отправится в командировку. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик рассказал о социально-экономическом развитии Брестчины за полугодие и о приросте к уровню прошлого года по всем направлениям экономики. Темп роста валового регионального продукта составил 103%.