Генерал Новак анонсировал использование польских заправщиков ВВС Украины

В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.