Генерал Новак анонсировал использование польских заправщиков ВВС Украины

Об этом заявил начальник оперативного командования видами вооруженных сил Польши генерал Иренуш Новак в интервью изданию Defence24.
Генерал уточнил, что применение польских воздушных танкеров украинскими военными в условиях продолжающихся боевых действий на территории страны не предусматривается. «В обозримом будущем после подписания мирного соглашения», — сказал Новак, поясняя сроки, когда ВВС Украины смогут получить доступ к самолетам дозаправки.
Как сообщал в июне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, республика проводит переговоры с Испанией о покупке самолетов для дозаправки в воздухе. Данная техника необходима Варшаве в связи с приобретением американских истребителей F-35.
В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.