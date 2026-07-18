Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Новак анонсировал использование польских заправщиков ВВС Украины

Польша приобретает самолеты-заправщики, которые в будущем могут быть предоставлены для использования, в том числе, украинской авиации.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил начальник оперативного командования видами вооруженных сил Польши генерал Иренуш Новак в интервью изданию Defence24.

«Мы покупаем эти танкеры, но они наверняка будут использоваться и воздушным силам Румынии, и воздушными силами Болгарии, Словакии, Чехии, возможно, странами Балтии и, вероятно, украинской авиацией», — отметил Новак.

Генерал уточнил, что применение польских воздушных танкеров украинскими военными в условиях продолжающихся боевых действий на территории страны не предусматривается. «В обозримом будущем после подписания мирного соглашения», — сказал Новак, поясняя сроки, когда ВВС Украины смогут получить доступ к самолетам дозаправки.

Как сообщал в июне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, республика проводит переговоры с Испанией о покупке самолетов для дозаправки в воздухе. Данная техника необходима Варшаве в связи с приобретением американских истребителей F-35.

В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Узнать больше по теме
Румыния: история, население и особенности страны
Румыния расположена в Юго-Восточной Европе, между Центральной Европой, Балканами и побережьем Черного моря. Страна известна богатой историей, живописными Карпатскими горами, средневековыми замками и культурным наследием, связанным с легендой о графе Дракуле. В материале рассказываем об этом государстве.
Читать дальше