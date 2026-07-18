Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова объяснила, почему не пожала руку послу Германии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости о причинах, по которым она не пожала руку уезжающему послу Германии в РФ Александру Ламбсдорфу.

Источник: © РИА Новости

Ранее Ламбсдорф заявил в интервью Spiegel, что Захарова во время его вызова в российский МИД не стала пожимать ему руку в начале встречи. Позже официальный представитель МИД РФ подтвердила его слова.

«Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет. Это опция. Я ею воспользовалась», — сказала она.

«Более того, протокол — это в том числе обозначение позиции. Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии», — добавила Захарова.

Ламбсдорф завершил миссию в России, его преемником в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце. Ламбсдорф возглавит дипмиссию ФРГ в Израиле.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше