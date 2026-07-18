Захарова объяснила, почему не пожала руку послу Германии

Ранее Ламбсдорф заявил в интервью Spiegel, что Захарова во время его вызова в российский МИД не стала пожимать ему руку в начале встречи. Позже официальный представитель МИД РФ подтвердила его слова.
«Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет. Это опция. Я ею воспользовалась», — сказала она.
«Более того, протокол — это в том числе обозначение позиции. Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии», — добавила Захарова.
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