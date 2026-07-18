FT: Зеленский хочет уволить главкома ВСУ Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский может уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в попытке найти выход из политического кризиса, возникшего из-за отставки министра обороны Михаила Федорова, пишет Financial Times. По данным газеты, он соберет командующих ВСУ и проведет встречи с потенциальными кандидатами. Ранее источники в минобороны Украины сообщили FT, что у Сырского нет плана победы в конфликте, а его подход сводится к удержанию позиций и мобилизации. Что известно о конфликте, который разгорелся на фоне отставки министра — в материале «Газеты.Ru».