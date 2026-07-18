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Мирошник назвал причину ротации правительства на Украине

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ротация кабинета министров на Украине необходима Владимиру Зеленскому, чтобы привести к власти максимально лояльных людей, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Источник: © РИА Новости

Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов.

«Ротация кабинета министров заключается в том, чтобы к власти привести людей максимально управляемых и минимально политически амбициозных, которые доказали свою лояльность Зеленскому», — сказал Мирошник.

В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича — соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.

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