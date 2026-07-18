ТАСС: первым международным контактом Хаменеи может стать разговор с Путиным

Первым международным контактом верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Иране. По словам собеседника агентства, Хаменеи не появится на публике до тех пор, пока идет война с США и Израилем. Вокруг Моджтабы Хаменеи и его состояния много слухов из-за того, что он не выступал публично и даже не появлялся на видео с момента авиаудара США, в котором погиб его отец Али Хаменеи.