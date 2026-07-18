Угрозы для казахстанской нефти нет — Минэнерго об атаках на танкер близ терминала КТК

«По имеющейся информации 17 июля беспилотник атаковал танкер “Nordic Zenith”. Судно “направлялось в порт для заливки сырья и находилось пустым. Команда корабля оперативно потушила пожар своими силами. Пострадавших нет. Угроза для казахстанской нефти отсутствует. Технологическая инфраструктура работает в штатном режиме”, — говорится в сообщении.
Также ведомство сообщило о том, что Каспийский трубопроводный консорциум осуществляет грузовые операции и заливает нефть в танкеры по установленному графику.
Ранее в КТК* так же прокомментировали атаку на танкер.
«Танкер Nordic Zenith должен был начать погрузку нефти на терминале консорциума сегодня утром. Однако после атаки судно стало непригодно к погрузке. На танкере возник пожар, который был потушен силами экипажа», — сообщили в пресс-службе КТК.
В налете участвовали два дрона, попадания пришлись в надстройку корабля и оборудование для погрузки нефти.
Экипаж танкера подал сигнал SOS, после чего суда КТК эвакуировали 13 человек, еще 9 остались на борту по собственному желанию.
Другой источник сообщил @sputnikKZ, что девять оставшихся на корабле членов экипажа являются гражданами Украины, и им запрещено в случае ЧС высаживаться на российскую территорию.
Предыдущее нападение на танкер произошло 8 июля.
*По трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума прокачивается 80% экспортной нефти из Казахстана.