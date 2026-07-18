В конгрессе США демократы выступили против законопроекта о санкциях против РФ

Два американских конгрессмена выступили против принятия обновленного законопроекта о «сокрушительных санкциях» в отношении России. Они настаивают на том, что нельзя позволять Трампу продолжать мировую торговую войну. О том, действительно ли нужно принимать документ, задумываются и в Белом доме. И хотя президент США говорит, что у законопроекта высокие шансы на принятие, в его администрации опасаются, что подобная политика подорвет положение доллара. Подробности — в материале «Газеты.Ru».