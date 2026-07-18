Президент Мозамбика принял приглашение Лукашенко приехать в Беларусь

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние белорусско-мозамбикского диалога и наметили конкретные сферы взаимодействия. Особый акцент был сделан на ряде направлений, среди которых механизация сельского хозяйства как пилотный проект по обеспечению продовольственной безопасности Мозамбика, взаимодействие в борьбе с терроризмом, использование логистических возможностей Мозамбика для белорусских поставок в другие страны региона, индустриальные проекты, производство смешанных удобрений.