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Президент Мозамбика принял приглашение Лукашенко приехать в Беларусь

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в ходе визита в Мозамбик встретился с президентом страны Даниэлем Франсишку Шапу, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Источник: Sputnik.by

«Министр иностранных дел передал личное послание президента Беларуси Александра Лукашенко, содержащее приглашение в адрес лидера Мозамбика посетить Беларусь с официальным визитом», — сообщили в пресс-службе МИДа.

Кроме того, глава белорусской дипломатии довел до сведения мозамбикского лидера высокую оценку перспектив активизации двустороннего сотрудничества между странами в различных сферах, сделанную президентом Беларуси.

Приглашение посетить Беларусь «было принято с благодарностью», сообщили в белорусском МИД.

Мозамбикский лидер дал поручение Министерству иностранных дел и сотрудничества заняться подготовкой будущего визита и его содержательным наполнением.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние белорусско-мозамбикского диалога и наметили конкретные сферы взаимодействия. Особый акцент был сделан на ряде направлений, среди которых механизация сельского хозяйства как пилотный проект по обеспечению продовольственной безопасности Мозамбика, взаимодействие в борьбе с терроризмом, использование логистических возможностей Мозамбика для белорусских поставок в другие страны региона, индустриальные проекты, производство смешанных удобрений.

Также речь шла о подготовке двусторонних документов по взаимодействию в конкретных отраслях — от сельского хозяйства до образования и здравоохранения, сообщили в МИД Беларуси.

По итогам встречи Президент Мозамбика определил должностных лиц от правительства страны, ответственных за координацию взаимодействия с Беларусью.

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