Депутаты Рады хотят направить Зеленскому запрос об отставке Сырского

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на источники в украинском руководстве, сообщала, что Зеленский рассматривает возможность отставки Сырского на фоне протестов из-за отставки главы минобороны Михаила Федорова, конфликтовавшего с главкомом.
«Инициируем регистрацию запроса от депутатов с требованием рассмотреть вопрос об увольнении генерала Александра Сырского с должности главнокомандующего вооруженных сил Украины. Рассмотреть вопрос о назначении нового главнокомандующего вооруженных сил Украины на основе критериев профессиональной эффективности и ориентации на измеряемый технологический результат», — написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, такой запрос должны подписать как минимум 226 депутатов.
В Киеве и ряде городов Украины в четверг и пятницу прошли митинги в поддержку Федорова и против Сырского. Кроме того, граждане Украины использовали функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы выразить Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.