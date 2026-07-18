Депутаты Рады хотят направить Зеленскому запрос об отставке Сырского

В Киеве и ряде городов Украины в четверг и пятницу прошли митинги в поддержку Федорова и против Сырского. Кроме того, граждане Украины использовали функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы выразить Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.