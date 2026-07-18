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Андрей Ермак координирует кампанию в поддержку Сырского

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак координирует информационную кампанию в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне протестов против него в стране, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: Reuters

Собеседник агентства уточнил, что протестные акции, первоначально связанные с увольнением министра обороны Украины Михаила Федорова, впоследствии приобрели более широкий характер и получили неофициальное название «картонный майдан».

«Любопытно, что информационную кампанию в защиту Сырского полностью координирует бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, с которым главком успел обсудить все аспекты буквально накануне», — сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Ермак организует размещение рекламы в Telegram-каналах, а также через подконтрольных должностных лиц направляет в боевые подразделения указания записывать видеообращения в поддержку Сырского.

В Киеве и некоторых других городах Украины в четверг прошли митинги против отставки Федорова с поста министра обороны. В пятницу митинги в поддержку экс-министра обороны и против Сырского продолжились, люди собирались толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге.

Зеленский 12 июля заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра обороны в провале реформы военкоматов.

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Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
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