Андрей Ермак координирует кампанию в поддержку Сырского

Собеседник агентства уточнил, что протестные акции, первоначально связанные с увольнением министра обороны Украины Михаила Федорова, впоследствии приобрели более широкий характер и получили неофициальное название «картонный майдан».
«Любопытно, что информационную кампанию в защиту Сырского полностью координирует бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, с которым главком успел обсудить все аспекты буквально накануне», — сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, Ермак организует размещение рекламы в Telegram-каналах, а также через подконтрольных должностных лиц направляет в боевые подразделения указания записывать видеообращения в поддержку Сырского.
В Киеве и некоторых других городах Украины в четверг прошли митинги против отставки Федорова с поста министра обороны. В пятницу митинги в поддержку экс-министра обороны и против Сырского продолжились, люди собирались толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге.
Зеленский 12 июля заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра обороны в провале реформы военкоматов.