ТАСС: силовики РФ взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова

«Некоторое время назад нам удалось взломать смартфон и получить доступ к электронным устройствам бывшего министра обороны Украины. Однако после его отставки это перестало представлять интерес и мы решили их обнародовать. Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Наконец, существуют и куда более сложные вопросы. Зачем Федоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его “Румынский кот”?» — сказал собеседник агентства.