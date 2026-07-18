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ТАСС: силовики РФ взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские силовики взломали смартфон и получили доступ к личным данным экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, в том числе к адресам его электронной почты и номерам телефонов. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Источник: AP 2024

«Некоторое время назад нам удалось взломать смартфон и получить доступ к электронным устройствам бывшего министра обороны Украины. Однако после его отставки это перестало представлять интерес и мы решили их обнародовать. Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Наконец, существуют и куда более сложные вопросы. Зачем Федоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его “Румынский кот”?» — сказал собеседник агентства.

По его словам, анализ полученных данных позволил установить, что экс-главком украинского военного ведомства заводил почтовые адреса на российских IT-платформах и пользовался цифровыми услугами российских компаний.

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