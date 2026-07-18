Казахстан в фокусе мировой прессы: как СМИ оценили визит Касым-Жомарта Токаева в Шанхай

Кроме того, в материале также отмечается, что Токаев поддержал главный принцип конференции: «Искусственный интеллект во благо, искусственный интеллект для всех», утверждая, что технологический прогресс должен приносить пользу людям в целом, а не усугублять неравенство внутри стран и между ними.