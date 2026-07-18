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Российские войска находятся менее чем в пяти километрах от Краматорска

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Передовые подразделения российской 3-й армии находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщило Минобороны РФ, Герасимов проверил группировку «Запад», заслушал доклады об обстановке и результатах выполнения боевых задач.

«Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в пяти километрах. Наносится огневое поражение формированиям ВСУ, удерживающим позиции в городской черте», — сказал Герасимов.

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