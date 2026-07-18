CNN узнал о сделке, открывающей Саудовской Аравии путь к ядерному оружию

Сделка получила название «Соглашение 123», сообщили четыре источника CNN. По их словам, соглашение, включающее в себя пункты о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики и обязательное соглашение о гарантиях, до сих пор не было направлено в Конгресс США для рассмотрения, как того требует закон.