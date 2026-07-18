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CNN узнал о сделке, открывающей Саудовской Аравии путь к ядерному оружию

Сделка с США потенциально откроет Саудовской Аравии путь к обладанию ядерным оружием, если не будут введены строгие гарантии. При этом ранее наследный принц страны Мухаммед бен Салман уже угрожал созданием ядерного оружия.

Источник: РБК

Администрация президента США Дональда Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии заниматься обогащением урана без введения международных гарантий, призванных предотвратить разработку ядерного оружия. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники и документы.

Эксперты, опрошенные CNN, сообщили, что сделка потенциально откроет Саудовской Аравии путь к обладанию ядерным оружием, если не будут введены строгие гарантии. При этом ранее наследный принц страны Мухаммед бен Салман уже угрожал созданием ядерного оружия в случае, если Иран создаст свою бомбу.

Сделка получила название «Соглашение 123», сообщили четыре источника CNN. По их словам, соглашение, включающее в себя пункты о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики и обязательное соглашение о гарантиях, до сих пор не было направлено в Конгресс США для рассмотрения, как того требует закон.

В октябре 2025 года стороны заявили о завершении переговоров о сотрудничестве.

«Мы достигли соглашения о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Вместе, посредством двусторонних соглашений о гарантиях, мы хотим расширить наше партнерство, предоставить Саудовской Аравии американские ядерные технологии и твердо придерживаться принципов нераспространения», — заявил тогда министр энергетики Крис Райт.

Соглашение представляет собой базовую правовую основу для передачи американскими компаниями ядерных материалов и технологий в гражданскую ядерную программу страны-получателя. CNN отмечает, что подобные передачи подлежат дополнительной проверки, сделка не станет «последним словом» в вопросе о том, получит ли Саудовская Аравия чувствительные технологии и материалы.

Для производства ядерного оружия существует два способа — обогащение урана и переработка плутония. Большинство стран, нуждающихся в уране для ядерных реакторов приобретают его у США или России, получая материал в герметичных партиях под строгим международным контролем.

Однако согласно документам, с которыми ознакомился CNN, проект соглашения не обязывает Саудовскую Аравию принимать стандартное соглашение об усиленных гарантиях ядерной безопасности с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

В 2023 году Мухаммед бен Салман в интервью Fox News заявил, что если Иран получит ядерное оружие, Саудовской Аравии придется пойти на аналогичный шаг «по соображениям безопасности для уравновешивания сил».

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