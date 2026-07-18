Герасимов заявил о наступлении армии России в зоне военной операции

Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад».
Начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Запад» и отметил ее успехи в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
«На командном пункте группировки начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач», — говорится в публикации.
В ходе выступления Герасимов отметил, что наступление войск Объединенной группировки ведется на всех направлениях. Задачей группировок «Запад», «Южная» и «Центр» глава Генштаба назвал освобождение территории ДНР.
На купянском направлении российские подразделения после отражения попыток ВСУ прорваться в западную часть Купянска продвигаются в направлении Шевченково. В Подлимане идут уличные бои, сообщил начальник Генштаба.
Подразделения 25-й армии завершают взятие Красного Лимана, также ВС России продвигаются в национальном парке «Святые Горы», Святогорска и Щурово.
«Войска Южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе», — сказал Герасимов.
На добропольском направлении группировка «Центр» развивает наступление севернее Красноармейска, ведет бои в Доброполье и Анновке, сообщил начальник Генштаба. Он добавил, что армия России взяла под контроль населенный пункт Ленина (Мирное). Герасимов отдельно подчеркнул, что передовые подразделения армии находятся в пяти километрах от окраин Крамоторска.
Армия России с начала года заняла более 130 населенных пунктов и взяла под контроль более 3 тыс. кв. км в Донбассе и Новороссии, сообщил в начале июля на совещании с военными президент Владимир Путин.
«За последнее время полностью завершено освобождение Луганской народной республики, продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей», — сказал президент.
Глава государства добавил, что идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины.
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