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Мэр Энергодара заявил о сложной ситуации после ударов ВСУ

Ситуация в Энергодаре существенно осложнилась на фоне регулярных ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городской и транспортной инфраструктуре, сообщил мэр города Максим Пухов в телеграм-канале.

Источник: РБК

Ситуация в Энергодаре существенно осложнилась на фоне регулярных ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городской и транспортной инфраструктуре, сообщил мэр города Максим Пухов в телеграм-канале.

По его словам, атаки уже привели к нарушениям цепочек поставок продовольствия, топлива, строительных материалов и других товаров первой необходимости. Кроме того, в городе повреждены или полностью уничтожены более 20 торговых объектов.

Мэр отметил, что регулярные удары становятся причиной перебоев с электроснабжением, а накануне в результате обстрелов в Энергодаре была остановлена подача воды.

«Очевидно, что все эти действия направлены на то, чтобы максимально осложнить жизнь энергодарцев, нарушить работу городской инфраструктуры и создать атмосферу страха и неопределенности», — подчеркнул глава города.

Пухов отметил, что на протяжении последних двух с половиной месяцев Энергодар живет «в условиях постоянного давления». Несмотря на это, экстренные и коммунальные службы продолжают работу и делают все возможное для обеспечения жизнедеятельности населенного пункта.

По словам мэра, местные власти находятся в постоянном взаимодействии с федеральными и региональными ведомствами. В городе уже принимаются дополнительные меры по стабилизации ситуации, снабжению ресурсами и поддержке жителей.

В начале июня Пухов сообщил, что украинские военные изменили тактику нанесения ударов — теперь они сбрасывают на город взрывчатку с тяжелых гексакоптеров «Баба-яга». В результате атак в конце того же месяца погибли два человека, шестеро получили ранения.

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