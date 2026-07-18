Мэр Энергодара заявил о сложной ситуации после ударов ВСУ

Ситуация в Энергодаре существенно осложнилась на фоне регулярных ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городской и транспортной инфраструктуре, сообщил мэр города Максим Пухов в телеграм-канале.
По его словам, атаки уже привели к нарушениям цепочек поставок продовольствия, топлива, строительных материалов и других товаров первой необходимости. Кроме того, в городе повреждены или полностью уничтожены более 20 торговых объектов.
Мэр отметил, что регулярные удары становятся причиной перебоев с электроснабжением, а накануне в результате обстрелов в Энергодаре была остановлена подача воды.
«Очевидно, что все эти действия направлены на то, чтобы максимально осложнить жизнь энергодарцев, нарушить работу городской инфраструктуры и создать атмосферу страха и неопределенности», — подчеркнул глава города.
Пухов отметил, что на протяжении последних двух с половиной месяцев Энергодар живет «в условиях постоянного давления». Несмотря на это, экстренные и коммунальные службы продолжают работу и делают все возможное для обеспечения жизнедеятельности населенного пункта.
По словам мэра, местные власти находятся в постоянном взаимодействии с федеральными и региональными ведомствами. В городе уже принимаются дополнительные меры по стабилизации ситуации, снабжению ресурсами и поддержке жителей.
В начале июня Пухов сообщил, что украинские военные изменили тактику нанесения ударов — теперь они сбрасывают на город взрывчатку с тяжелых гексакоптеров «Баба-яга». В результате атак в конце того же месяца погибли два человека, шестеро получили ранения.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».