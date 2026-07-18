«ЕП» узнала о блокировке Венгрией кластеров по вступлению Украины в ЕС

«Сегодня COELA (Рабочая группа Совета Европейского Союза по вопросам расширения — РБК) обсуждала результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдавии с тем, чтобы утвердить их и прислать обоим государствам официальные письма с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам. Но Венгрия дала зеленый свет лишь направлению письма Молдавии по поводу кластера № 3», — сказал один из собеседников издания.
Ряд представителей других стран-членов Евросоюза выступили против разделения Украины и Молдавии в переговорах и не поддержали данный вариант. В результате из-за отсутствия консенсуса было решено вернуться к данному вопросу на следующем заседании, которая запланировано на 22 июля. Оно станет последним перед летним перерывом.
В начале июня Politico со ссылкой на дипломатические источники писало, что власти Венгрии дали понять, что не будут накладывать вето на заявку Украины по вступлению в Евросоюз. Они указали, что новое руководство Венгрии после встречи украинских и венгерских экспертов в неформальном порядке подтвердило готовность снять вето.
Молдавия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года, Украина — в конце февраля того же года.
Во время пребывания на посту предыдущего премьера Виктора Орбана Венгрия неоднократно применяла право вето, в том числе при голосовании по вопросам помощи Украине, а также санкций против России. Кроме того, Орбан выступал против членства Украины в ЕС, отмечая, что страна не готова к евроинтеграции.
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