«ЕП» узнала о блокировке Венгрией кластеров по вступлению Украины в ЕС

«Сегодня COELA (Рабочая группа Совета Европейского Союза по вопросам расширения — РБК) обсуждала результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдавии с тем, чтобы утвердить их и прислать обоим государствам официальные письма с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам. Но Венгрия дала зеленый свет лишь направлению письма Молдавии по поводу кластера № 3», — сказал один из собеседников издания.