«Это же не Чайковский»: Захарова шокирована, как на Западе «не замечают» фашизма главы Palantir

Также Захарова обратила внимание, что в книге «Технологическая республика» и манифесте компании Карп призывал отменить их «послевоенную кастрацию». Он также утверждал, что Европа дорого платит за разоружение гитлеровского рейха. Представитель МИД привела и другие его слова: «Некоторые культуры произвели жизненно важные достижения. Другие оказались посредственными, а то и хуже — регрессивными и вредными».