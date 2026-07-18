«Это же не Чайковский»: Захарова шокирована, как на Западе «не замечают» фашизма главы Palantir

«Не устанем повторять: Palantir — одна из самых больших угроз современному миру. Гигантская военная корпорация с контрактами и связями в минобороны и минздравах стран Запада, которой управляют открытые фашисты, считающие себя новыми мессиями антихристианства», — подчеркнула она.
Дипломат напомнила, что Palantir крепко связан с несколькими вооружёнными конфликтами, в том числе «его уши» торчат из противостояния на Украине. Компания активно помогает своими технологиями армиям стран Запада, получая огромные прибыли на контрактах. Захарова также добавила, что опасность представляет и идеология руководства корпорации, в которой оправдывается фашизм.
«Но что ещё страшнее — стопроцентная толерантность западного сообщества и потомков жертв холокоста к озвучиваемому Карпом неонацистскому “нарративу”: ни одного призыва к отмене, ни одного официального голоса, взывающего к исторической памяти, ни одной блокирующей санкции. Правильно, это же не Чайковский», — добавила она.
Также Захарова обратила внимание, что в книге «Технологическая республика» и манифесте компании Карп призывал отменить их «послевоенную кастрацию». Он также утверждал, что Европа дорого платит за разоружение гитлеровского рейха. Представитель МИД привела и другие его слова: «Некоторые культуры произвели жизненно важные достижения. Другие оказались посредственными, а то и хуже — регрессивными и вредными».
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.