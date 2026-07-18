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Российские войска отразили попытки ВСУ прорваться в Купянск

Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» Группировка войск «Запад» отразила попытки Вооруженных сил Украины прорваться в западную часть Купянска.

Источник: РБК

Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад».

Группировка войск «Запад» отразила попытки Вооруженных сил Украины прорваться в западную часть Купянска. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Его слова передает пресс-служба Минобороны.

«На купянском направлении, отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купянска и выбить нас на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково», — говорится в сообщении.

Как отметил начальник Генштаба, группировка «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности.

«Главная задача, решаемая группировкой войск “Запад”, — освобождение совместно с группировками “Южная” и “Центр” территории Донецкой Народной Республики», — сказал он.

В апреле начальник Генштаба ВС России, выступая с докладом на совещании в Южной группировке войск, сообщил, что группировка «Запад» полностью ликвидировала окруженные подразделения ВСУ на восточном берегу Оскола в районе Купянска-Узлового в Харьковской области.

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