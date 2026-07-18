Прошунин высказался о градостроительной политике Сочи и развитии курорта

В ноябре прошлого года Правительство РФ признало Сочи курортом федерального значения с уточнением его площади — теперь она составляет 351 тыс. га. Статус требует обновления Генерального плана города. По словам главы курорта, работа над документов идёт совместно с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и председателем Совета федеральной территории Сириус Еленой Шмелевой. После утверждения Генплана по согласованию с Минстроем России будут приняты Новые правила землепользования и застройки. Мэр отметил, что в Генплане отдельно планируется отразить условия для сохранения пляжей.