Прошунин высказался о градостроительной политике Сочи и развитии курорта

Сегодня более 95% территории Сочи принадлежит Российской Федерации. Об этом напомнил глава курорта Андрей Прошунин, говоря о перспективах градостроительной политики. Тему подняли в ходе пресс-конференции в субботу, 18 июля.
По словам мэра, менее одного процента земли находится в муниципальной собственности, остальные доли распределены между гражданами, юридическими лицами и Краснодарским краем. Такая структура владения землёй создаёт дополнительные возможности и одновременно серьезные вызовы для управления городом-курортом.
В ноябре прошлого года Правительство РФ признало Сочи курортом федерального значения с уточнением его площади — теперь она составляет 351 тыс. га. Статус требует обновления Генерального плана города. По словам главы курорта, работа над документов идёт совместно с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и председателем Совета федеральной территории Сириус Еленой Шмелевой. После утверждения Генплана по согласованию с Минстроем России будут приняты Новые правила землепользования и застройки. Мэр отметил, что в Генплане отдельно планируется отразить условия для сохранения пляжей.
В целом же за это время мы пересмотрели акценты инвестиционной политики: сегодня в приоритете — развитие градообразующей санаторно-курортной сферы и инженерной инфраструктуры, строительство социальных объектов. За эти два года мы на треть увеличили объемы их ввода.