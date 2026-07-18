Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов подтвердил, что подразделения 25-й общевойсковой армии практически полностью взяли под контроль город Красный Лиман. По его словам, плановая оборона украинских сил в этом населённом пункте уже разрушена, остаётся лишь ликвидировать отдельные очаги сопротивления.
Герасимов прибыл в зону ответственности группировки войск «Запад», где заслушал доклады командиров о текущей оперативной обстановке и ходе выполнения поставленных задач. В ходе проверки он дал оценку действиям соединений на этом участке фронта.
Освобождение Красного Лимана, как подчеркнул начальник Генштаба, имеет ключевое значение для последующего развития наступления на данном направлении. Контроль над этим городом открывает дополнительные тактические возможности для продвижения вглубь обороны противника.
В настоящее время российские военные продолжают зачистку территории от разрозненных групп боевиков, которые ещё пытаются удерживать отдельные позиции. Полное завершение операции ожидается в ближайшее время после подавления всех сохранившихся узлов сопротивления.
Краматорск в пяти километрах: Герасимов поставил задачу освободить ДНР.
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