Герасимов сообщил о взятии населенного пункта Ленина в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ленина в ДНР, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад», передает пресс-служба Минобороны.
«Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого», — говорится в сообщении.
Герасимов отметил, что в зоне ответственности группировки «Центр» продолжаются активные боевые действия. На добропольском направлении подразделения развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке.
Глава Генштаба подчеркнул, что наступление войск Объединенной группировки ведется на всех направлениях. Задачей группировок «Запад», «Южная» и «Центр» он назвал освобождение территории Донецкой Народной Республики.
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