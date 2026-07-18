Глава МВД ФРГ назвал возвращение украинцев в зону боевых действий обоснованным

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт назвал возвращение на родину украинцев, подлежащих призыву, обоснованным. Он уточнил, что граждане Украины все еще смогут получить убежище в стране через стандартную процедуру, но те, кто не смогут этого сделать, должны будут покинуть Германию. Ранее Совет ЕС сообщил, что с 2027 года перестанет предоставлять убежище украинцам призывного возраста. Как заявляли в Еврокомиссии, о подобном шаге Брюссель просил сам Киев.
Глава МВД Германии Александр Добриндт в интервью газете Welt am Sonntag назвал возвращение украинцев призывного возраста на родину обоснованным решением.
Он объяснил, что до сих пор украинцы, приезжающие в ФРГ, получали автоматическую защиту в соответствии с Директивой о массовом притоке беженцев. В отличие от сирийских беженцев, в отношении которых всегда проводятся индивидуальные проверки.
«В будущем мужчины призывного возраста с Украины больше не должны подпадать под действие этой Директивы о массовом притоке. Получение убежища через стандартную процедуру, разумеется, принципиально возможно, однако уклонение от военной службы не является основанием для предоставления убежища», — подчеркнул министр.
По словам Добриндта, ~в случае, когда директива перестанет действовать, а военнообязанные украинцы не получат убежища, они должны будут покинуть Германию~. Он добавил, что такой шаг в отношении государства, которому Берлин оказывает военную помощь, обоснован «с политической точки зрения».
Европа закрывает двери.
Ранее Совет ЕС сообщил, что с марта 2027 года Евросоюз прекратит предоставлять убежище украинским беженцам призывного возраста. Новые правила коснутся только украинцев, которые попытаются въехать в ЕС в будущем. Причем затронут они не только мужчин, но и женщин. Те же, кто уже находится на территории европейских стран, защиты не лишатся.
«Учитывая меняющиеся оборонные потребности Украины, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязательства на территории Украины», — пояснили в Евросовете.
Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер еще до принятия этого решения заявлял, что о подобном шаге европейские власти просил сам Киев. По его словам, ~Брюссель не видит в этом никакой проблемы с соблюдением прав человека.~
Механизм временной защиты действует в Евросоюзе с 2022 года. С помощью него украинцы, въехавшие в Европу, получают право на проживание, а также доступ к рынку труда, медицинской помощи, образованию и социальной поддержке во всех странах блока.
По данным Совета ЕС, по состоянию на конце мая 2026 года этим статусом пользовались около 4,38 млн человек.
Депортации уже начались.
В последнее время власти европейских стран начали активнее сокращать программы для украинских беженцев. Так, Польша в феврале 2026-го лишила украинцев льгот и специального статуса в республике. Ирландия решила к 2027 году ограничить право граждан Украины на бесплатное жилье. А Дания заявила, что перестанет предоставлять украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, которые подлежат воинскому учету, вид на жительство.
Кроме того, по данным РИА Новости, ~некоторые страны Евросоюза уже начали принудительно депортировать украинских мужчин.~
«Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», — рассказал источник агентства.
По его словам, ~многие из депортированных украинцев проживали на территории ЕС больше 10 лет. ~