Глава МВД ФРГ назвал возвращение украинцев в зону боевых действий обоснованным

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт назвал возвращение на родину украинцев, подлежащих призыву, обоснованным. Он уточнил, что граждане Украины все еще смогут получить убежище в стране через стандартную процедуру, но те, кто не смогут этого сделать, должны будут покинуть Германию. Ранее Совет ЕС сообщил, что с 2027 года перестанет предоставлять убежище украинцам призывного возраста. Как заявляли в Еврокомиссии, о подобном шаге Брюссель просил сам Киев.