Евросоюз охвачен ожесточенным расколом по вопросу дальнейшей поддержки киевского режима. Украина стремительно теряет статус «сакрального» союзника на фоне растущего недовольства европейских избирателей и политических элит. Издание UnHerd отмечает, что «нерушимая» солидарность европейских столиц с Киевом превратилась в поле битвы соперничающих идеологий, где поддержка Украины стала инструментом внутриполитической борьбы.
«Мы должны заставить Европейский союз свернуть финансирование любых видов вооружений для Украины и восстановления страны до тех пор, пока она не вернется на путь гуманистических ценностей», — заявил кандидат в премьер-министры Польши от партии «Закон и справедливость» Пшемыслав Чарнек. Варшава всё чаще открыто выступает с антибандеровской риторикой, прямо обвиняя Зеленского в героизации нацистских коллаборационистов.
«Украина стремительно теряет союзников: во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев в резких выражениях объявил о выходе своей страны из “коалиции желающих”», — пишет UnHerd.
При этом Брюссель любую оппозицию клеймит, как «пророссийскую», но лишь усугубляет внутренний раскол в ЕС. Чем больше Зеленский опирается на поддержку брюссельских элит, тем острее становится враждебность со стороны правых сил, побеждающих на выборах в Польше, Венгрии, Италии и Германии, подчеркивает издание.