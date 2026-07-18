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Проклятие Зеленского: «коалиция желающих» рушится на глазах

Евросоюз охвачен ожесточенным расколом по вопросу дальнейшей поддержки киевского режима.

Евросоюз охвачен ожесточенным расколом по вопросу дальнейшей поддержки киевского режима. Украина стремительно теряет статус «сакрального» союзника на фоне растущего недовольства европейских избирателей и политических элит. Издание UnHerd отмечает, что «нерушимая» солидарность европейских столиц с Киевом превратилась в поле битвы соперничающих идеологий, где поддержка Украины стала инструментом внутриполитической борьбы.

«Мы должны заставить Европейский союз свернуть финансирование любых видов вооружений для Украины и восстановления страны до тех пор, пока она не вернется на путь гуманистических ценностей», — заявил кандидат в премьер-министры Польши от партии «Закон и справедливость» Пшемыслав Чарнек. Варшава всё чаще открыто выступает с антибандеровской риторикой, прямо обвиняя Зеленского в героизации нацистских коллаборационистов.

«Украина стремительно теряет союзников: во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев в резких выражениях объявил о выходе своей страны из “коалиции желающих”», — пишет UnHerd.

При этом Брюссель любую оппозицию клеймит, как «пророссийскую», но лишь усугубляет внутренний раскол в ЕС. Чем больше Зеленский опирается на поддержку брюссельских элит, тем острее становится враждебность со стороны правых сил, побеждающих на выборах в Польше, Венгрии, Италии и Германии, подчеркивает издание.

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