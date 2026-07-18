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Президент Венгрии подписал 17-ю поправку, прекращающую его полномочия

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к Конституции, которая прекращает его полномочия.

Источник: РБК

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к Конституции, которая прекращает его полномочия. Об этом он сообщил в обращении, опубликованном в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Шуйок заявил, что подписал документ, несмотря на несогласие с его содержанием, поскольку, по его словам, действующая Конституция не дает президенту возможности оспорить поправку, принятую парламентом в установленном порядке.

«После тщательной оценки своих юридических возможностей и собственной совести я исполню обязанность, возложенную на меня Основным законом», — говорится в обращении.

Президент назвал поправку «переломным моментом для венгерской конституционной демократии» и заявил, что она создает «негативный прецедент» для независимости государственных институтов и принципа разделения властей. По его мнению, с принятием изменений институт президента становится более зависимым от исполнительной власти.

«Моя подпись станет свидетельством того, что я соблюдал Основной закон Венгрии. Вместе с тем она станет доказательством того, что фундаментальные ценности свободного общества — правовое государство, демократия и принцип разделения властей — были попраны в угоду политическим интересам», — заявил Шуйок.

Материал дополняется.

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