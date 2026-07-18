Президент Венгрии подписал поправку о прекращении своих полномочий

Президент Венгрии Тамаш Шуйок поставил подпись под конституционной поправкой, которая определяет прекращение его полномочий на посту главы государства. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление президента.
Как передает агентство, «Шуйок подписал поправку к конституции, принятую правящей партией премьер-министра Петера Мадьяра “Тиса”, которая завершает его срок на посту главы государства».
В понедельник венгерский парламент одобрил 17-ю поправку к конституции, внесенную Мадьяром. Данная поправка, в частности, предусматривает отстранение Шуйока от должности. По словам Мадьяра, если бы Шуйок не подписал поправку в пятидневный срок, в отношении него была бы инициирована процедура импичмента.