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Российские силовики взломали телефон Федорова: что там нашли

Силовики России взломали смартфон экс-главы Минобороны Украины Федорова.

Источник: Комсомольская правда

Российские силовые структуры получили доступ к телефону экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом ТАСС рассказал источник в структурах России.

По словам собеседник, доступ к смартфону бывшего чиновника был получен еще до того, как его уволили. Однако после отставки Федорова собранная информация утратила оперативную ценность, поэтому силовики решили рассекретить некоторые сведения.

«Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Наконец, существуют и куда более сложные вопросы. Зачем Федоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его “Румынский кот”?» — сказал источник.

Дополнительно источник отметил, что анализ информации со взломанного устройства выявил использование Федоровым почтовых сервисов, зарегистрированных на российских IT-платформах. Оказалось, что экс-министр активно пользовался цифровыми услугами ряда отечественных компаний.

KP.RU ранее сообщал, что Федорова могут выдворить с Украины и ликвидировать. Дело в том, что Владимиру Зеленскому крайне не нравится, как бывший чиновник дестабилизировал обстановку внутри страны. Поэтому в правительстве рассматриваются сценарии по его устранению.

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