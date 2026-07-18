Российские силовики взломали телефон Федорова: что там нашли

Российские силовые структуры получили доступ к телефону экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом ТАСС рассказал источник в структурах России.
По словам собеседник, доступ к смартфону бывшего чиновника был получен еще до того, как его уволили. Однако после отставки Федорова собранная информация утратила оперативную ценность, поэтому силовики решили рассекретить некоторые сведения.
«Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Наконец, существуют и куда более сложные вопросы. Зачем Федоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его “Румынский кот”?» — сказал источник.
Дополнительно источник отметил, что анализ информации со взломанного устройства выявил использование Федоровым почтовых сервисов, зарегистрированных на российских IT-платформах. Оказалось, что экс-министр активно пользовался цифровыми услугами ряда отечественных компаний.
KP.RU ранее сообщал, что Федорова могут выдворить с Украины и ликвидировать. Дело в том, что Владимиру Зеленскому крайне не нравится, как бывший чиновник дестабилизировал обстановку внутри страны. Поэтому в правительстве рассматриваются сценарии по его устранению.