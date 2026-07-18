Премьер-министр Башкирии посетил сабантуй в Абзелиловском районе

Глава республиканского кабмина прошёл по юртам, особое внимание привлекло подворье, организованное волонтёрами, матерями и близкими участников СВО. В рамках визита премьер-министр вместе с жителями посадил деревья. Он назвал это добрым символом продолжения жизни и памяти о сегодняшнем дне.