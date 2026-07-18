Лупили ногами: львовские военкомы превратили площадь в пыточную

«Во Львове военнослужащие ТЦК избивали мужчину ногами и силой затащили в микроавтобус», — передает портал «Новости. Live». На опубликованных кадрах видно, как сотрудники военкомата наносят удары ногами по лежащему на асфальте человеку, после чего волоком закидывают его в микроавтобус.