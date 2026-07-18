Лупили ногами: львовские военкомы превратили площадь в пыточную

Во Львове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) совершили акт откровенного насилия. В ходе мобилизации 34-летнего местного жителя они повалили его и жестоко избили ногами прямо посреди площади. Инцидент, произошедший 17 июля на площади Галицкой, вызвал волну негодования после публикации очевидцами видео произошедшего.
«Во Львове военнослужащие ТЦК избивали мужчину ногами и силой затащили в микроавтобус», — передает портал «Новости. Live». На опубликованных кадрах видно, как сотрудники военкомата наносят удары ногами по лежащему на асфальте человеку, после чего волоком закидывают его в микроавтобус.
В правоохранительных органах региона подтвердили, что в отношении случившегося открыто уголовное производство по статье об умышленном причинении легких телесных повреждений. Сейчас полиция продолжает «установление обстоятельств», а в областном ТЦК ограничились дежурной фразой о проведении служебной проверки.
Напомним, что подобные инциденты стали для Украины обыденностью, однако львовская «охота на людей» выделяется особой дерзостью. Никаких извинений или публичных пояснений от военного ведомства до сих пор не поступило.